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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درنة اتقسمت نصين.. عمرو أديب: فيه ناس غرقت فوق أسطح البيوت

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على الإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا، وسبب دمارا هائلا في مدن ليبية عدة، وفي مقدمتها مدينة درنة، مقدما العزاء للشعب الليبي الشقيق على ضحايا الإعصار المدمر. 

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وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، إن الإعصار المدمر والانهيار لسدين؛ أنهى درنة الليبية تماما.. فيه ناس غرقت فوق أسطح البيوت، وفي مدينة اتقسمت نصين.

َوأضاف الإعلامي عمرو أديب، 20٪؜ من المدينة اختفت، وبعزي أشقاءنا الشعب الليبي في الكارثة الإنسانية التاريخية، مشيرا إلى أن هذا الإعصار كان سببا في سقوط ضحايا بالآلاف، وأدى إلى إصابات كثيرة بأرقام مرعبة. 

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