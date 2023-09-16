معلومات الوزراء: تعظيم تجارة الترنزيت والمناطق اللوجستية يزيد موارد مصر من العملة الصعبة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقتطف من العدد الجديد من «رؤى على طريق التنمية» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تجارة الترانزيت.

واكد المركز ان الدولة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي لجميع الموارد الاقتصادية في السنوات الأخيرة، خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة تفتح الباب لجذب موارد، وخاصة الدولارية.

واشار الي انه على رأس هذه القطاعات: قطاع تجارة الترانزيت (قطاع تجارة البضائع العابرة) التي تُعد أحد موارد العملة الصعبة المهمة. ويهدف هذا العدد الجديد من «رؤى على طريق التنمية» بعنوان «تجارة الترنزيت في مصر ودور المناطق اللوجستية في تعزيزها»، إلى استخلاص مقترح خارطة طريق لتطوير المناطق اللوجستية وتعزيز دورها لزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، بالاعتماد على البيانات النوعية.

حيث استخدام المنهج الاستقرائي الوصفي، واستعراض البيانات الثانوية من الدراسات السابقة والتقارير الدولية، فضلًا عن تجميع البيانات الأولية عن طريق إجراء مقابلات شبه منظمة (semi-structured interviews) مع الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى الخبراء في المجال.

للاطلاع على الإصدارة:

https://idsc.gov.eg/Studies%20and%20Policy%20Papers/details/8830