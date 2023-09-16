الشباب والرياضة بأسوان تبحث التحضير لأولمبياد الطفل المصري

عقد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان إجتماع بمدير الإدارات الفرعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور سعد خليفة وكيل الرياضة، وأفراح سيد وكيل الشباب.

وشمل الاجتماع عده محاور ومنها التحضير للعمل بأولمبياد الطفل المصري والوقوف على السلبيات في العام الماضي وتنظيم النهائيات بالمحافظة، كما تحدث أيضاً عن التحضير للجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية الرياضية وكيفية توزيع الأدوار وتنفيذ اللوائح والقانونين بشكل كامل ومنظم.

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وأوضح ناصر سليم كيفية توزيع بعض العاملين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب وإتمام إنجازات المهرجان الرياضي تحت شعار "صيف شبابنا" الذي يقام علي غرار مهرجان شباب النوبة والذي نال إعجاب أعضاء مراكز الشباب بنصر النوبة، وايمن فؤاد عضو مجلس النواب وقيادات المجتمع المدني ومشايخ وعمد مدينة نصر النوبة.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترأس إجتماع مستثمرى المنطقة الصناعية بالعلاقى لمناقشة أى معوقات أو إحتياجات مستقبلية لخدمة أصحاب الورش والمصانع المتعددة الأنشطة وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، ومحمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية.

جهود

وخلال الإجتماع أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة ، وأيضاً طريق أسوان / العلاقى ، بحضور أصحاب المصانع والمنطقة الصناعية وممثلى القطاعات المختلفة ، ومن المقرر أن يتم عقد هذا الإجتماع بشكل دورى شهرياً لطرح أى معوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول.

هذا وضمن سلسلة جبر الخواطر، وفى لفتة أبوية وإنسانية حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إهداء إحدى الفتيات جهاز عروسة مساهمة من المحافظة ممثلة فى مبادرة " الناس لبعضهم " بالتعاون مع مؤسسة التوفيق الخيرية برئاسة المهندس عمرو توفيق.

وجاء ذلك عقب تعرض منزل الأسرة بمنطقة السد العالى لإندلاع حريق به ، وهو الذى تسبب فى تعرض جهاز العروسة بالكامل للحريق.

ومن جانبه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، والمنسق العام للمبادرة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، تم التواصل مع مؤسسة التوفيق الخيرية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لهذه الفتاة مراعاة لظروفها المعيشية والإجتماعية.

وقال عز الصادق بأن مبادرة الناس لبعضهم لديها تواصل جيد مع المواطنين ، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعه إتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة .