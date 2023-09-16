عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تبحث التحضير لأولمبياد الطفل المصري

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

عقد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان إجتماع بمدير الإدارات الفرعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور سعد خليفة وكيل الرياضة، وأفراح سيد وكيل الشباب

وشمل الاجتماع عده محاور ومنها التحضير للعمل بأولمبياد الطفل المصري والوقوف على السلبيات في العام الماضي وتنظيم النهائيات بالمحافظة، كما تحدث أيضاً عن التحضير للجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية الرياضية وكيفية توزيع الأدوار وتنفيذ اللوائح والقانونين بشكل كامل ومنظم.

أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا المغرب وليبيا بمساجد أسوان

محافظة أسوان: مشروع تطوير الطريق الرئيسي بجزيرة هيسا يتكلف 5 ملايين جنيه

فيديو 

وأوضح ناصر سليم كيفية توزيع بعض العاملين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب وإتمام إنجازات المهرجان الرياضي تحت شعار "صيف شبابنا" الذي يقام علي غرار مهرجان شباب النوبة والذي نال إعجاب أعضاء مراكز الشباب بنصر النوبة، وايمن فؤاد عضو مجلس النواب وقيادات المجتمع المدني ومشايخ وعمد مدينة نصر النوبة.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترأس إجتماع مستثمرى المنطقة الصناعية بالعلاقى لمناقشة أى معوقات أو إحتياجات مستقبلية لخدمة أصحاب الورش والمصانع المتعددة الأنشطة وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، ومحمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية. 

أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا المغرب وليبيا بمساجد أسوان

استعدادا للعام الجديد..نائب محافظ أسوان: رفع كفاءة الأبنية والاهتمام بالنظافة في المدارس

جهود 

وخلال الإجتماع أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة ، وأيضاً طريق أسوان / العلاقى ، بحضور أصحاب المصانع والمنطقة الصناعية وممثلى القطاعات المختلفة ، ومن المقرر أن يتم عقد هذا الإجتماع بشكل دورى شهرياً لطرح أى معوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول.

هذا وضمن سلسلة جبر الخواطر، وفى لفتة أبوية وإنسانية حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إهداء إحدى الفتيات جهاز عروسة مساهمة من المحافظة ممثلة فى مبادرة " الناس لبعضهم " بالتعاون مع مؤسسة التوفيق الخيرية برئاسة المهندس عمرو توفيق. 

وجاء ذلك عقب تعرض منزل الأسرة بمنطقة السد العالى لإندلاع حريق به ، وهو الذى تسبب فى تعرض جهاز العروسة بالكامل للحريق. 

ومن جانبه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، والمنسق العام للمبادرة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، تم التواصل مع مؤسسة التوفيق الخيرية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لهذه الفتاة مراعاة لظروفها المعيشية والإجتماعية.

وقال عز الصادق بأن مبادرة الناس لبعضهم لديها تواصل جيد مع المواطنين ، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعه إتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة .

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

مجدى عبدالغني يطرح سؤالا بعد خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

أشرف عطية: حياة كريمة حولت أسوان من طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة

محدش كان في حالته.. رد فعل شوبير على خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

تأكيدًا لـ«صدى البلد».. عمر فايد في الدوري الصربي على سبيل الإعارة

تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

أول تعليق من أمريكا على وصول وفد حوثي إلى السعودية

قرارات عاجلة من النائب العام الليبي بشأن انهيار سدين في درنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفولية فى المنزل مثل الجاهزة

تعرف على فوائد العسل الأسود قبل النوم

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ