هددها بصورها الخاصة.. شاب يبتز فتاة بالعمرانية بالفضيحة.. تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية شاب بدون عمل إلى الجنايات لاتهامه بتهديدها بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لفتاة بغير رضاها.

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة هدد المجني عليها (طفلة) لم تتجاوز الـ١٤ عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات متثيرة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي الانستجرام لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

كما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل بجهاز من الاجهزة صورالمجني عليها بمكان خاص بغير رضاءها واذاع صور مخدشة للشرف تحصل عليها عن طريق تطبيق واتساب وكان ذلك بغير رضاء المجنى عليها.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأنشأ حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.