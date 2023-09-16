عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هددها بصورها الخاصة.. شاب يبتز فتاة بالعمرانية بالفضيحة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

 أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية شاب بدون عمل إلى الجنايات لاتهامه بتهديدها بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لفتاة بغير رضاها.

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة هدد المجني عليها (طفلة) لم تتجاوز الـ١٤ عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات متثيرة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي الانستجرام لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

كما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل بجهاز من الاجهزة صورالمجني عليها بمكان خاص بغير رضاءها واذاع صور مخدشة للشرف تحصل عليها عن طريق تطبيق واتساب وكان ذلك بغير رضاء المجنى عليها.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأنشأ حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|انتهز الفرصة.. خصم 48% على جوال سامسونج جالاكسي S22 في السعودية.. الاتحاد الأوروبي يغرّم تيك توك 345 مليون يورو لهذا السبب

حريق هائل في ولاية بجاية الجزائرية.. فيديو

السعودية.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

وزارة التضامن تتابع صرف معاش تكافل وكرامة

تقديم مصر مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية لليبيا بتوجيهات السيسي يتصدر اهتمامات الصحف

فوائد الرمان للأطفال.. يقوي صحة المخ الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ