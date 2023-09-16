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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

بسمة
بسمة

شاركت الفنانة بسمة متابعيها صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من خلال كواليس فيلم "أولاد حريم كريم" ومشهد حفل الزفاف لتستعرض إطلالتها الساحرة، وهو ما عبر عنه متابعيها.

 

سعر فستان بسمة من كواليس فيلم حريم كريم2

 

واختارت بسمة فستان طويل من الشيفون باللون الأزرق الفاتح، وبفتحة مم منطقة الخصر، وبفتحة من الصدر على شكل v, وأجرت بسمة تعديلا بسيطا على الفستان بإضافة قطعة من الشيفون فوق الفتحة الجانبية، حتى لا تظهر ساقها.

 

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وكان فستان بسمة من مجموعة أزياء Weaving Grace، ووصل سعره إلى حوالي 9 آلاف جنيه.

 

وقد تركت بسمة شعرها منسدلا بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأختارت بسمة مكياجا ناعمة يعتمد على الألوان الترابية، فقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه. مع الكاسكرا والكحل باللون الاسود، والآي لاينر لتبرز من جمال عبنيها.

 

ولم تتكلف بسمة في إرتداء الإكسسورات، فقد اختارت قرطين ناعكين بشكل دائري لتبرز من أناقتها.

بسمة
بسمة
بسمة
بسمة
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