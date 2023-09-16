أخبار مصر على مدار 24ساعة| النجم الساطع 2023.. ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط

أخبار مصر.. استضافت قاعدة محمد نجيب العسكرية فعاليات التدريب العسكري المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 والذي شارك فيه أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة مختلفة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة 19 دولة بقوات وهم: مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

السيسي يهنئ رئيسي هندوراس ونيكاراجوا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية هندوراس إكسيومارا كاسترو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

الزراعة في أسبوع.. قرارات حاسمة بخصوص حديقة الأسماك بالزمالك

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 160، حول أهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رسام كاريكاتير أيرلندي يحصد المركز الثاني في الجوائز الأوروبية بصورة عن مصر

حصل رسام الكاريكاتير الأيرلندي، هاري بيرتون، على المركز الثاني في الجوائز الأوروبية بصورة عن مصر.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

السكة الحديد : إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإعادة تشغيل قطارى 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس ) وذلك اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات ( 548 / 562 / 551 / 121 ) طبقا للجداول المرفقة .



أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الإنتاج الحربي: شراكات جديدة مع القطاع الخاص لتصنيع منتجات متنوعة

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

على مدار خمسة عشر يومًا؛ استضافت قاعدة محمد نجيب العسكرية فعاليات التدريب العسكري المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 والذي شارك فيه أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة مختلفة؛ في تدريب يوصف أنه من أكبر التدريبات في الشرق الأوسط وتأكيدًا على العلاقات العسكرية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

البريد المصري يطلق تطبيق "إنترتينر" لتقديم عروض توفير ومكافآت للعملاء

بهدف تقديم أفضل الخدمات والمزايا للعملاء؛ البريد المصري يطلق تطبيق "إنترتينر" بالتعاون مع شركة "ذا إنترتينر" لتقديم عروض توفير وبرامج ولاء ومكافآت متميزة للعملاء.

التضامن في أسبوع..تعاون مع الوطنية للانتخابات وحملة لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، استعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 14 سبتمبر ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

انطلاق مهرجان سيناء أرض السلام في دهب .. ننشر أسماء أبطاله

تشهد مدينة دهب بعد قليل إنطلاق فعاليات مهرجان سيناء أرض السلام ، بمباريات لمحترفي الفنون القتالية بمشاركة أبطال العالم.

الحوار الوطني يعقد جلسة متخصصة لبحث قانون الأحزاب السياسية

عقدت الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر 2023 جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الاحزاب " وذلك تحت مظلة لجنة شئون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ننشر لوجو الاحتفال بمرور خمسين عامًا على حرب السادس من أكتوبر

ينشر موقع صدى البلد الإخباري؛ لوجو الاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب السادس من أكتوبر؛ حينما انتصر الجيش المصري على العدو الإسرائيلي وانتصرت معها الإرادة الوطنية؛ واستعاد المصريون سيناء من المحتل.

التأمين الصحي الشامل..محافظ أسوان: 11 مستشفى و112 وحدة لخدمة 1.6 مليون مواطن

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو لمحافظ اسوان اللواء أشرف عطية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان منظومة التأمين الصحي الشامل في اسوان .