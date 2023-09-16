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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دانا سترول: تدريبات النجم الساطع تشير إلى قوة العلاقة بين مصر وأمريكا

تدريبات النجم الساطع
تدريبات النجم الساطع

كشفت دانا سترول، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، تفاصيل جديدة عن فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع"، مشيرة إلى أن هذا التدريب يشارك فيها 19 دولة بالمنطقة. 

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النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن


وأضاف نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدمة برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أن تدريبات النجم الساطع تشير إلى قوة العلاقة بين مصر وأمريكا، لافتا إلى أن العلاقة بين مصر وأمريكا شهدت صعودا وهبوطا على مدار العلاقة بين البلدين.

وتابعت دانا سترول، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، أنه العلاقة بين البلدين في مرحلة صعود حاليا، وقام عدد من القادة الأمريكان بزيارة مصر خلال الفترة الأخيرة.

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