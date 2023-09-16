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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دانا سترول: العلاقة بين مصر وأمريكا في مرحلة صعود حاليا

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الأمريكية

كشفت دانا سترول، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط،عن حجم العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تدريبات النجم الساطع تشير إلى قوة العلاقة بين مصر وأمريكا. 

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وأضاف نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أن الشراكة بين مصر وأمريكا مهمة للغاية، واصفة العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كحجر زاوية.


وفي السياق نفسه أشارت دانا سترول، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، إلى أن العلاقة بين البلدين في مرحلة صعود حاليا، وقام عدد من القادة الأمريكان بزيارة مصر خلال الفترة الأخيرة.

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