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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فراخ بالبشاميل | جديدة وغير تقليدية

فراخ بالبشاميل
فراخ بالبشاميل

فراخ بالبشاميل من الأطباق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك تجربتها في المنزل .

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل فراخ بالبشاميل.

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مقادير فراخ بالبشاميل
 


ربع كيلو صدور فراخ مكعبات
2 بصل مكعبات
2 فلفل الوان مكعبات
1فلفل رومي مكعبات
2 بطاطس شرائح محمرة
نصف لتر حليب
3 ملعقة كبيرة دقيق
مكعب مرقة
كمون
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير فراخ بالبشاميل 
 


نحضر طاسة على النار ونضع بها زيت وننزل بمكعبات الفراخ نعطيها صدمة مع رشة فلفل اسود حتى يتغير لونها تماما .. ثم نضع البصل والفلفل الالوان والفلفل الأخضر ونشوح كل المكونات ونضع رشة ملح ورشة فلفل أسود ونشوح جيدا ونتركها على النار حتى تمام التسوية ونضع رشة فلفل اسود ..


( لتحضير البشاميل )
نحضر حلة ونضع بها الحليب والدقيق والكمون ومكعب المرقة ونقلب الخليط جيدا بالمضرب السلك على البارد حتى يذوب تماما ثم نرفعه على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام ونظبط الملح ..
ثم نحضر طاجن وندهنه بالزيت من جميع الجهات ونرص فى الارضية حلقات البطاطس المحمرة نصف تحميرة ثم نضع عليها الفراخ بالبصل والفلفل ونضع البشاميل على الوجه وندخلها فرن حتى يأخذ البشاميل اللون الجميل ثم نخرجها وتقدم.
 

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