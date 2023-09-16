هندسة المنصورة تحصد المركز الأول في مسابقة Dell Technologies.. شاهد

تحدثت الدكتورة نهلة بشري، المشرف على فريق كلية الهندسة جامعة المنصورة، عن تفاصيل فوز الفريق بالمركز الأول في مسابقة Dell Technologies، قائلة إن هذه المسابقة تتم بين مشاريع التخرج على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث تقدم لها 275 مشروعا، معقبة: "سمعنا بالمسابقة وقدمنا فيها وبعد التصفيات وصلنا بين الـ 3 مراكز الأولى".



وأضافت “بشري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الطلاب قاموا بتقديم مشروعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من 3 أشخاص من بلدان مختلفة، ومن ثم تم الرد بـ “إيميل” أن المشروع فاز بالمركز الأول.



وتابعت المشرف على فريق كلية الهندسة جامعة المنصورة أن الفريق مكون من 7 أعضاء، مضيفة أن الفكرة جاءت بناءً على أن منظمة الصحة العالمية صنفت أمراض القلب أنها تسبب الكثير من حالات الوفاة، موضحة: “حاولنا أن احنا نفكر في فكرة تكون تكلفتها أقل على المريض من الرنين المغناطيسي وطرق الكشف التقليدية”.