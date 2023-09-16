‎روسيا تدرس فرض حظر مؤقت على تصدير الوقود بسبب العجز المحلي

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة تدرس فرض حظر كامل ‏على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود ‏محليا‎.

وقالت الوكالة إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير ‏منتجات النفط إلى ‏‎250 ‎دولارا للطن‎.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصادر أن هذه الرسوم ستجري إعادة ‏دفعها إلى الشركات التي ستمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد ‏منتجات النفط إلى السوق المحلية‎.

ويرجع العجز المحلي في الوقود في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط ‏عالميا، إلى أعمال التحديثات في المصافي ووجود اختناقات في البنية التحتية ‏وتراجع قيمة الروبل منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير شباط ‏‎2022 ‎الذي رفع ‏تكاليف الاقتراض‎.

وقالت مصادر بالسوق لرويترز في أواخر أغسطس آب إن الموقف ربما يتفاقم في ‏الأشهر المقبلة‎.‎