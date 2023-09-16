عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 12.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2329 مبايعة بقيمة 8.19 مليار درهم منها 549 مبايعة للأراضي بقيمة 4.25 مليار درهم و1780 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.94 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 527.18 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 542.17 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 161.9 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 142.89 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 444.5 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 146 مبايعة بقيمة 267.66 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.88 مليار درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 1.89 مليار درهم و681 رهن فلل وشقق بقيمة 1.99 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 347.98 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 165 هبة بقيمة 669.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 132.28 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

السودان تعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

شاهد.. 55 صورة من زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

منطقة سعودية تتعرض لرياح عنيفة وتحذير شديد من الأرصاد

الأعلي للإعلام: الرئيس يؤمن بالدور الهام للصحافة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الأعلي للأعلام : الرئيس يؤمن بالدور الهام للصحافة واول مرة يتحدث رئيس مصرى عن زيادة البدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

فيديو

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ