نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أصبحت السمنة مصدر قلق صحي عالمي كبير، حيث تساهم في مجموعة من الحالات المزمنة مثل مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالنسبة للأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

حرص مصفف الشعر ألفريد على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو جديدا من أحدث ظهور للفنانة مي كساب.

الرومانسية ليست من الصفات التي يتسم بها الجميع، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون كتابة تلك الرسائل، أو استشعار الزهور، أو إمساك الأيدي، أو عمل شريط موسيقي مختلط، أو عشاء على ضوء الشموع، وما إلى ذلك، أمرًا رومانسيًا ولكن لدينا الكثير من الأفراد الذين يهربون من الفكرة لأنهم يجدونها خارج نطاق السيطرة أو متهالكة أو رخيصة أو محرجا بصراحة.

لا يستطيع البعض مقاومة تناول حلاوة المولد، وقد يتسبب تناول كميات كبيرة منها في مشاكل بسبب ارتفاع نسبة الدهون والسكريات بداخلها، لذا فلا ينصح بتناول كميات كبيرة منها.