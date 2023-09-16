عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

هل يمكن لجراحة السمنة أن تخفف من وزنك بشكل دائم؟ تفاصيل صادمة

أصبحت السمنة مصدر قلق صحي عالمي كبير، حيث تساهم في مجموعة من الحالات المزمنة مثل مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية،  بالنسبة للأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

لوك جديد.. مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

حرص مصفف الشعر ألفريد على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو جديدا من أحدث ظهور للفنانة مي كساب.

 

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

الرومانسية ليست من الصفات التي يتسم بها الجميع، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون كتابة تلك الرسائل، أو استشعار الزهور، أو إمساك الأيدي، أو عمل شريط موسيقي مختلط، أو عشاء على ضوء الشموع، وما إلى ذلك، أمرًا رومانسيًا ولكن لدينا الكثير من الأفراد الذين يهربون من الفكرة لأنهم يجدونها خارج نطاق السيطرة أو متهالكة أو رخيصة أو محرجا بصراحة.

 

كلها بأمان.. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

لا يستطيع البعض مقاومة تناول حلاوة المولد، وقد يتسبب تناول كميات كبيرة منها في مشاكل بسبب ارتفاع نسبة الدهون والسكريات بداخلها، لذا فلا ينصح بتناول كميات كبيرة منها.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

هل يمكن لجراحة السمنة أن تخفف من وزنك بشكل دائم؟ تفاصيل صادمة

طريقة عمل بطاطس بانيه بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟.. هل يؤدي لكارثة صحية

محتشمة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل شاورما اللحمة.. بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة.. أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة وأقراط غادة عبد الرازق في تحت الحزام تثير ضجة

في عيد ميلادها ..10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين رئيس

ترشيحاتنا

السودان تعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

شاهد.. 55 صورة من زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

منطقة سعودية تتعرض لرياح عنيفة وتحذير شديد من الأرصاد

الأعلي للإعلام: الرئيس يؤمن بالدور الهام للصحافة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الأعلي للأعلام : الرئيس يؤمن بالدور الهام للصحافة واول مرة يتحدث رئيس مصرى عن زيادة البدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

فيديو

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ