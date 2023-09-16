جميلة علي تحقق ذهبية 4 كيلو سباحة مونو بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

حصدت جميلة علي لاعبة منتخب مصر للغوص والإنقاذ على الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كيلو متر مونو للسباحة بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون.

ونجحت جميلة علي في تحقيق المركز الأول في منافسات 4 كيلو مونو سيدات والتي أقيمت بشاطىء كارتيروز بمدينة هيراكليون وذلك في حضور سامح الشاذلي رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ.

وكانت لوجين شوقي حققت ميداليتان وهما الميدالية الذهبية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة والميدالية الفضية لمنافسات 100 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.

وحقق سيف الدين أيمن قد حقق الميدالية البرونزية لمنافسات 100 متر مونو رجال.

وحقق أحمد فتحي الميدالية البرونزية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.