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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الغردقة للفنون الشعبية» تبهر الجماهير بعروضها الاستعراضية في النادي الرياضي

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أقام فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية المميزة في نادي الغردقة الرياضي. 

جاء ذلك ضمن جهودهم المستمرة لتعزيز التراث الشعبي والفنون الشعبية في المنطقة.

أحدث هذه الفعاليات هو العرض الفني الرائع الذي قدمته فرقة قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبدالرازق. 

تميز العرض بمجموعة متنوعة من الاستعراضات الفنية التقليدية، حيث قدمت الفرقة أداءً رائعًا للأعمال الشعبية مثل "الرفيحي" و"الحنة" و"الصيادين". 

كما شمل العرض أيضًا أغاني تراثية مميزة، منها "هلت ليالي" و"أهلاً وسهلاً". 

ولاقت فقرة التنورة للطفل الموهوب محمد علاء إعجابًا كبيرًا من الحضور.

حضر العرض جمهور غفير من مدينة الغردقة بالإضافة إلى عدد من القيادات المحلية، ولقي إعجاب الجميع وجذب إعجاب واعترافات الحضور بجمالية العروض ومهارة الفرقة في تقديمها.

تأتي هذه الفعاليات كجزء من جهود فرع ثقافة البحر الأحمر للمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي والشعبي في المنطقة وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين أفراد المجتمع.

 

الغردقة للفنون الشعبية فرقة قصر ثقافة الغردقة العروض الاستعراضية التراث الشعبي نادي الغردقة الرياضي

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