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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار يتابع أعمال التطوير وموقف "سكن كل المصريين " بمدينة السادات

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير، وموقف المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة السادات.

وشدد الوزير، على ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير الطرق والمحاور بالمدن المختلفة، وكذا أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بالمدينة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية التى تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة.

فى الإطار نفسه، قامت مجموعة من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة ضمن فريق العمل المكلف بالمرور علي المشروعات القومية بمدينة السادات، بزيارة تفقدية لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقهم المهندس سامى فهمى، والمهندس ياسر أبو حسين، نائبا رئيس جهاز مدينة السادات ومسئولو الجهاز، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات القومية بمختلف مدن الجمهورية.

وبدأت الزيارة بالمرور على أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع طلعت حرب وشارع جمال عبدالناصر،  وأعمال التطوير بالمناطق السكنية الـ4  والـ11 التي شملت توسعة الشوارع ودهان بعض العمارات وأعمال تنسيق الموقع، بالإضافة إلى تغيير شبكة الري بالغمر إلى شبكة تنقيط، كما تم استكمال الجولة والمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحي الفردوس.

وخلال الزيارة، وجه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنميه مدينة السادات، الشكر لمعاوني رؤساء أجهزة المدن على زياراتهم للمدينة، مشيداً بالتجربة الجديدة التي تستهدف تصعيد الشباب الأكفاء وصقل خبراتهم لتولي القيادة.
 

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