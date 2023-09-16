المكتب التجارى بنيودلهى: الهند تعتمد على مصر كركيزة لتوجهها نحو أفريقيا

أعلن الوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون رئيس المكتب التجاري بنيودلهي، أن الهند تعتمد على مصر كركيزة لتوجهها نحو أفريقيا.

وتابع قائلا :" بالتالي يوجد مجالات عديدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خاصةً في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في المحافل الدولية فيما يخص قضايا التنمية الاقتصادية.

وأشار شيخون، إلى أن تبادل العملات مهم علي مستوى التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الهندية، لافتاً إلى تفاوض شركة هندية متخصصة في صناعة الاتوبيسات واخرى في مجال صناعة الأدوية للاستثمار في مصر.