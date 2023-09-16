كتف الأهلي .. إبراهيم عبد الجواد يهاجم حكم مباراة السوبر الإفريقي

علق الإعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد، على مباراة السوبر الإفريقي عبر منصة اكس تويتر سابقاً.

وكتب: "‏الحكم كان عصبي جدا وبلغة الكرة كتف لعيبة الاهلي في كثير من القرارات .. لكن الاسباب الاهم والرئيسية في الهزيمة سوء أداء الكثير من لاعبي الاهلي .. تغييرات غير موفقة من كولر .. عدم استغلال الفرص ".

خسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه.

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

كما توج أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الأفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.