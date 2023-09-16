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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأعلام.. أهالي قرية سدس الأمراء ببني سويف يحتشدون لاستقبال الرئيس السيسي| فيديو

صدى البلد

تجمع الآلاف من أهالي محافظة بني سويف عامة وأهالي قرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف، خاصة  للترحيب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية.


ورفع الأهالي كبارا وصغارا  الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بلافتات الشكر على المشروعات التنموية الكبيرة التي تمت في القرية.

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الرئيس السيسي يفتتح المجمع الخدمي بـ«سدس الأمراء» في بني سويف


ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد قليل، عددا من المشروعات الصحية بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بنى سويف لافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 

ببنى سويف بني سويف محافظة بني سويف مشروعات التنموية مجلس أمناء حياة كريمة مبادرة الرئاسية لمشروعات التنموية مركز ببا لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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