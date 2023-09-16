عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل تدعو أولياء الأمور لندوة توعوية.. تفاصيل

وزير العمل
وزير العمل

دعت وزارة العمل العاملين بالمنشأت التعليمية وأولياء الأمور إلى الدخول على رابط  أو موقع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية لتسجيل المُشاركة في ندوة توعوية ،يوم 25 سبتمبر الجاري، ينظمهاالمركز بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية ،وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

 

وقال المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل ، أنه بصدد  تنظيم ندوة للتوعية ،مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية استعداداً للعام الدراسى الجديد ، وذلك يوم الإثنين ا 25 سبتمبر الجاري، بالمقر الرئيسي للمركز بميدان الحجاز مصر الجديدة ، للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الامور، لتتناول الندوة محاضرات تثقيفية حول ماهية وأهداف السلامة ، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للطلاب والمنشآت التعليمية بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل الدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين المواطنين للحفاظ على الأرواح والممتلكات خاصة في أوقات الأزمات والكوارث ، وكيفية الوقاية من وقوعها في أماكن العمل وتوفير بيئة آمنة.

وأوضح أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومى للسلامة والصحة المهنية ،ان الندوة تأتي تفعيلاً للدور المجتمعى الذى يقوم به المركز القومي في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات و الدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،حيث يختص "المركز" بوضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.                     وأشار إلى انه يمكن للراغبين في المشاركة في حضور الندوة التسجيل من خلال الرابط التالى: https://forms.office.com/r/rqvM2y1dna ..أو من خلال الموقع الرسمي للمركز القومى للسلامة من خلال الرابط [email protected].

 

وأوضح مرزوق أن المركز يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال : عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة " السويس  والإسكندرية وأسيوط ،ودورات تدريبية خارجية  بالمنشآت  بناء على طلبها ،وإجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية و المعملية والاكلينيكية  لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها،وتنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والمشاركة في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الهدف،و ترشيح الباحثين في بعثات عملية وعلمية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأساليب تطبيقها ، ونشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها، كذلك تدريب مسؤولي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وتوعية العامل وصاحب العمل بتشريعات واشتراطات "الصحة المهنية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلق على هزيمة الأهلي لكأس السوبر.. تفاصيل

شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى بني سويف لافتتاح مشروعات تنموية

الرئيس السيسي يصل محافظة بني سويف ويلتقي أهالي قرية سدس الأمراء

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

أنهى حياة صديقه بسبب الفلوس.. تفاصيل مصرع راعى أغنام بالبحر الأحمر

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

أطعمة في منزلك تصيبك بالصداع النصفي .. أحذر تناولها

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول الفول.. تفاصيل

كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

فيديو

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ