هذا ما كشفته الأقمار الصناعية عن زلزال المغرب.. شاهد

أكدت صور للأقمار الصناعية، أن زلزال المغرب لم يكن هينًا على الإطلاق، إذ بينت الصور حجم الكارثة التي راح ضحيتها الآلاف.

وضرب زلزال المغرب قريبًا من مدينة مراكش، بقوة 6.8 درجة، حيث كان مركزه منطقة ريفية في جبال الأطلس على بعد نحو 75 كم (47 ميلا) من مدينة مراكش مساء الجمعة 8 سبتمبر، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

تقع هذه المنطقة، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، على الخط الفاصل بين الصفائح التكتونية الأوروبية والإفريقية، ما يجعل المنطقة عرضة للزلازل.

وكشفت الصور التي أجراها قمران صناعيان، قبل وبعد الحادثة.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، بلغت الحركة الصعودية للسطح حدا أقصى قدره 15 سم، بينما في مناطق أخرى غرقت الأرض بما يصل إلى 10 سم.



وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن الصور التي تم الحصول عليها من قياسات الأقمار الصناعية تساعد العلماء وفرق الإنقاذ على تقييم الوضع ومخاطر الهزات اللاحقة.

