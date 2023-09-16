جهاز حماية المنافسة المصري يستضيف الاجتماعات الدورية لمفوضية المنافسة بالكوميسا

استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري؛ الاجتماعات الدورية لمفوضية المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" والتي عُقدت خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 سبتمبر.



وخلال الاجتماعات التي شارك فيها الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة، وبصفته عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الفصل في القضايا بمفوضية المنافسة بالكوميسا، ورحب بالمشاركين وثقتهم في اختيار مصر لعقد الاجتماعات وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه مفوضية المنافسة في تعزيز المنافسة في منطقة الكوميسا، كما أكد حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري.



وأضاف ممتاز أن اختيار مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا لمصر لعقد الاجتماعات الدورية على الرغم من تقدم عدة دول لذلك يؤكد ثقة المفوضية في الدولة المصرية وما تنعم به من أمن واستقرار وريادتها في مجال حماية سياسات المنافسة في المنطقة.



ويتمتع جهاز المنافسة بعلاقات متميزة مع مفوضية المنافسة بالكوميسا وتتعدد أوجه التعاون المشترك؛ من بينها التدريب، وفحص إخطارات عمليات الاندماج والاستحواذ التي تحدث في منطقة السوق المشتركة وتكون مصر من ضمن الدول المتأثرة بالصفقة، بالإضافة إلى التعاون الفني في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون في عدة قضايا والتي لديها أثر سلبي على المنافسة في السوق المشتركة.



وشهدت الاجتماعات عرض ومناقشة التقارير الخاصة باللجان المنبثقة عن المفوضية كلجان الشئون الاستراتيجية، وتقارير لجان الصياغة القانونية الخاصة بعدد من اللوائح، كما شهدت الفعاليات عقد برنامج تدريبي للسادة أعضاء مجلس إدارة المفوضية حول سياسات المنافسة واستخدام الأدلة الاقتصادية والقانونية وآليات واختصاصات مجلس الإدارة والسلطات الممنوحة له.



من جانبه توجه الدكتور/ ويلارد مويمبا -المدير التنفيذي لمفوضية المنافسة بالكوميسا، بالشكر إلى جهاز حماية المنافسة المصري على استضافته لهذه الاجتماعات، مؤكدًا على أن عقدها في مصر بمثابة شهادة جديدة وتأكيد على عمق العلاقات بين مفوضية المنافسة وجهاز حماية المنافسة المصري، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة المصري يلعب دورًا جوهريًّا في دعم السوق المشتركة بين الدول الأعضاء، كما يمثل حجر الزاوية للتعاون والتواصل بين الكوميسا والدول العربية.



كما توجه مويمبا بالشكر إلى قيادة مصر السياسية على حرصها الدائم في دعم التعاون والتكامل بين الدول أعضاء الكوميسا، مؤكدًا السعي نحو المزيد من التعاون والتنسيق مع الدولة المصرية ممثلة في جهاز حماية المنافسة المصري مما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول الأعضاء بشكل عام، والسوق المصري بشكل خاص.