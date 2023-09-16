الأربعاء.. قاعة الأزهر للمؤتمرات تستضيف ندوة "ثلاثيَّة المحبَّة والسَّلام"

تستضيف قاعة الأزهر للمؤتمرات الأربعاء القادم ندوة حول "ثلاثيَّة المحبَّة والسَّلام"، للكاتبة والشاعرة مريم توفيق، وذلك بحضور بحضور كوكبة من علماء الأزهر والكنائس المصرية وبيت العائلة المصرية.

تأتي الندوة التي يشارك فيها علماء الأزهر ورجال الدين المسيحي بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، في إطار الدور المهم الذي يقوم به بيت العائلة المصرية، حيث تؤكد محاورها على معاني الإنسانية والوطنية بين شركاء الوطن الواحد، كما أنها تؤكد على الدعوة المستمرة إلى إرساء معالم السلام والاستقرار وبيان حقيقة العلاقة بين الأديان من خلال التواصل والتحاور بين الرموز الدينية في الداخل والخارج، وأهمية التلاحم بين الأزهر والكنيسة في مواجهة الأزمات والمؤامرات الداخلية والخارجية.