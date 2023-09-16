الدواء: قطع العلاج المبكر يؤدي إلى عودة الأعراض أو تفاقم الحالة

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الطبية الهامة ، حول الاستخدام الأمثل الدواء من الجرعات وموعد التوقف عنه.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلي أن هناك خطأ شائعا لدى الكثير وهو الاعتقاد السائد انه يمكن التوقف عن تناول الدواء بمجرد أن تشعر بتحسن.: ​

وقالت هيئة الدواء في حالة استخدام الدواء الموصوف، يجب استكمال الجرعات كما هو محدد حتى النهاية، حتى إذا كنت تشعر بتحسن. ​

الدواء : قطع العلاج المبكر قد يؤدي إلى عودة الأعراض أو تفاقم الحالة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​