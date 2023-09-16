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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع مئات الشنط المدرسية ضمن مبادرة «راجعين نتعلم» بمراكز القنطرة غرب

صدى البلد

نظمت مؤسسة “حياة كريمة” فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك ضمن مبادرة “راجعين نتعلم” بمحافظة الإسماعيلية. 

جاء ذلك بمركز شباب القنطرة غرب، وبحضور العقيد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي للمؤسسة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال، منسق عام المحافظة، وتنفيذ المهندس رفعت عامر، مسئول متطوعي القنطرة غرب، والمهندس ممدوح أنور، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، و150 متطوعا من المؤسسة.


وقد أطلقت مؤسسة “حياة كريمة” مبادرة “راجعين نتعلم” لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة.

وأوضحت “حياة كريمة” في بيانها، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذكرت أنه يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، في كل محافظات مصر ، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى الفئات المستحقة وتقديم آلاف الخدمات التعليمية المختلفة.

وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة، على رأسها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات.

ولفتت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية.

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