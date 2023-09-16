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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مذكرة تفاهم لتصدير المانجو المصري إلى الصين

وزير الزراعة مع نائب
وزير الزراعة مع نائب وزير الجمارك الصيني

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وانج لينجون نائب وزير الجمارك الصيني، حيث وبحث معه سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن فتح السوق الصيني أمام المانجو المصري.

وخلال الاجتماع "القصير" اكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل.

 وقال إن هناك تطابقا في الرؤي السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفخامة شي جين بينج الرئيس الصيني.

 وأضاف انه في اطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير اليات التعاون مع الجانب الصينى فقد تم إنشاء وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية  الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.

وقال القصير إن قطاع الزراعة المصري شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية وأشار الي زيارة السيد وزير الزراعة خلال شهر أغسطس الماضي وما لمسه من تطور شهده القطاع الزراعي في مصر وزيادة الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

وأكد وزير الزراعة أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم لتصدير المانجو المصري للصين تمثل نقطة مضيئة في تعزيز زيادة الصادرات الزراعية المصرية الي السوق الصينى لمستوى يرقى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة بعد انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، وحضور فخامة الرئيس السيسي اجتماعات قمة العشرين التي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي الاسبوع الماضي.

وجه القصير الشكر إلى كافة الجهات والقطاعات المصرية التي ساهمت في اتمام توقيع مذكرة التفاهم الحالية وهي وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي وجهاز التمثيل التجارى المصري ومكتبنا التجاري بالعاصمة الصينيه بكين والحجر الزراعي في كلآ الجانبين والعلاقات الزراعية الخارجية وكل الجهات التي ساهمت في فتح السوق الصينى امام المانجو المصري، وأشار إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد حاليا اقبالا كبيرًا من معظم دول العالم نظرا لجودتها وبعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية في مجال الصحة النباتية والحيوانية ومنها تبني نظم التكويد للمزارع المصرية وتطوير المعامل المرجعية الأكبر في الشرق الاوسط بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء.

وأكد وزير الزراعة  أن توقيع مذكرة التفاهم الحالية يعد نقطة انطلاق لإعلان الجانبين عن نفاذ المانجو المصرية للسوق الصيني كما سيعزز من تواجد المنتجات الزراعية المصرية بالسوق الصينى.

من ناحيته أعرب نائب وزير الجمارك الصيني عن سعادته بتواجده في القاهرة موجها الشكر للدولة المصرية، على حفاواة الإستقبال وأشار إلى متانة العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت مؤخرا تطورا كبيرا.

وقال "لينجون" ان السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الاعوام السابقة  زادت بنسبة 30% مشيرا الى ان الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الثاني من بين المنتجات الزراعية التي تصدر الي الصين من دول العالم كمًا تشهد اقبالا كبيرا من المستهلك الصيني ونتطلع إلى احتلالها المرتبة الأولى خلال الفترة القادمة.

وأشار نائب وزير الجمارك الصينى أيضا إلى أهمية قيام الجانبين بالاسراع في الانتهاء من ملف تصدير الفلفل المصري الحار إلى السوق الصينى وذلك من خلال القيام باعداد مسودة مذكرة تفاهم ليتسنى التوقيع في أقرب فرصة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على  تسهيل اجراءات التبادل التجاري الزراعي والاعلان للمصدرين والمستوردين من البلدين عن فتح الأسواق الصينية أمام المانجو المصرية.

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والسيدة نفين البحراوي من جهاز التمثيل التجاري المصري والدكتور محمد المنسي مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي وزارة الزراعة.

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