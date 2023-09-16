الرئيس السيسي يعزي أهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب العزاء لأهالي بني سويف، في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

وتشهد محافظة بني سويف ثورة تنموية بفضل إنجازات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت.

ومن بين هذه المشروعات؛ المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف، والذي أقيم على مساحة 560 مترا، ويتضمن العديد من أعمال تجهيز والفرش، كما أنه يتكون من ثلاثة طوابق "أرضي- ثاني- علوي".