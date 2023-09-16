الرئيس السيسي يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارتها في منزلها ببني سويف

أفادت فضائية « أكسترا نيوز » في نبأ عاجل لها أن الرئيس السيسي استجاب لسيدة مصرية وتوجه لزيارتها في مسكنها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء ببني سويف .

قالت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور اليوم قرية "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وتشهد محافظة بني سويف ثورة تنموية بفضل إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت