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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 16 طن ردة قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، اليوم السبت، أنه تم ضبط 16 طن ردة، قبل بيعها بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباحا غير مشروعة، دائرة المديرية، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها المديرية طوال شهر أغسطس الماضي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 16 طن ردة، قبل بيعها بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، دائرة المديرية، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها المديرية طوال شهر أغسطس الماضي.

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وقال "إبراهيم" إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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