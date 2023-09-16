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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبد المنعم: القيادة السياسية تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها

محمد عبد المنعم محرر
محمد عبد المنعم محرر شئون الرئاسة بشبكة صدى البلد

قال محمد عبد المنعم محرر شئون الرئاسة بشبكة صدى البلد إن محافظات الصعيد فى السابق كانت تعاني من التأخر فى تقديم الخدمات، ولكن فى السنوات الماضية ومنذ عام 2014 وضعت القيادة السياسية للبلاد محافظات الصعيد على رأس أولوياتها.

وأضاف عبد المنعم خلال برنامج (العالم في ليلة) أن خطط التنمية فى الدولة أصبحت تسير بالتوازي فى كل أنحاء الدولة، وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في التنمية، وذلك من خلال توفير برامج الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى قد يواجهها المواطنين تحت خط الفقر.

الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة

وذكر محمد عبد المنعم أن الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة، ونص عليها الدستور المصري بوجوب الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل الأيتام، والمرأة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، مشيرًا إلى أن ميزانية الدعم فى موازنة الدولة كانت تبلغ  15 مليار جنيه عام 2000، وارتفعت فى العام الحالي 2023 إلى 529 مليار جنيه؛ ما بين دعم نقدي وعيني، موضحًا أن برنامج "تكافل وكرامة" يستفيد منه حاليًا  2ر5 مليون أسرة بما يوازي 20 مليون مواطن مصري.

برنامج (العالم في ليلة) يذاع يوم الجمعة فى الثامنة مساءً على موجات راديو مصر، من تقديم طاهر أبو زيد.

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