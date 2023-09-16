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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

غدًا الأحد.. المايسترو سليم سحاب يحيي احتفالية الصحفيين بمئوية سيد درويش

صدى البلد

يحيى المايسترو الكبير سليم سحاب ، احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"،  وتقام الاحتفالية على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا الأحد ١٧ سبتمبر  تحت رعاية وزارة التضامن .

ويقود المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

ووجه خالد البلشي نقيب الصحفيين ، الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لرعايتها الاحتفالية، مشيرا إلى أن هذا التعاون هو استمرار للتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى ترعى مسابقة المتوفقين من أبناء الصحفيين عبر رعاية من بنك ناصر الاجتماعى، فى إطار تعاونها الدائم في كل ما يخص الصحفيين.

ويعد هذا الاحتفال الثانى الذى تنظمه النقابة احتفالًا بمئوية سيد درويش، الذى يعد أحد أهم الأسماء والنوابغ الفنية، التى صاغت الموسيقى العربية الحديثة، والمجدد الأبرز، والتى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

وأوضح محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن هذا التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، الذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.

كما وجه الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، على رعايتها لكورال أبناء مصر، وأشار كامل إلى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

وأكد أن الحفل يحضره الزملاء الصحفيون أعضاء النقابة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، كما ستوضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.

كما وجه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشى على جهوده الكبيرة فى التحضير للاحتفالية الكبرى وخروجها للنور.

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