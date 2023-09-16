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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هكذا ردت موسكو على اعتقال أمريكا لرجل أعمال روسي

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم، السبت، أن موسكو رفضت إدانة رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين في محكمة أمريكية، ووصفت  الأمر بأنه ”ذا دوافع سياسية“.

حُكم على كليوشين، الذي له علاقات بالكرملين، في 7 سبتمبر بالسجن لمدة تسع سنوات بعد إدانته في فبراير بتداول الأسهم باستخدام معلومات سرية، جرى فيها اختراق مواقع شركات عدة، ولمشاركته في مخطط لتداول  بقيمة 93 مليون دولار.

قام المتسللون في الفترة من 2018 إلى 2020 بعرض وتنزيل تقارير للأرباح لم يتم الإعلان عنها  في وقتها لمئات الشركات بما في ذلك مايكروسوفت وتسلا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن التهم الموجهة ضد كليوشين، ملفقة.

وذكرت أنه "ضحية أخرى للكراهية ضد روسيا التي تسود الآن في هياكل السلطة في الخارج".

وقالت الوزارة، بحسب وكالة الإعلام الروسية: "سنواصل مطالبة السلطات الأمريكية بوضع حد للتعسف القانوني ضد المواطنين الروس".

7 سبتمبر الإعلام الروسى إدانة رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين محكمة امريكية المواطنين الروس

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