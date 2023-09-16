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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

صدى البلد

أثارت الأحداث الأخيرة التي شاهدتها ليبيا والمغرب واليونان مخاوف سكان العالم خاصة بعد الأضرار التي خلفتها الكوارث الطبيعية، في تلك البلاد من خراب ودمار وضحايا ووفيات .

تسونامي زلزال جديد يضرب العالم 

ذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع زلازل مدمرة جديدة، قائلا: "قد تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبًا، إلا أنه أشار إلى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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