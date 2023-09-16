ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق مدعم في حملة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز المحلة، استولى على 15 جوال دقيق بلدى مدعم، وتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتربح ماليا بدون جه حق.

تلقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز المحلة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.