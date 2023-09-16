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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحفيين تشكر الداخلية لسرعة الاستجابة لبلاغات ضد أخطر المتورطين في تزوير كارنيهات النقابة

صدى البلد

توجهت نقابة الصحفيين، بالشكر لوزارة الداخلية لسرعة الاستجابة لبلاغاتها ضد أخطر المتورطين في تزوير كارنيهات النقابة يُدعى أحمد رامي.

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفين إن أجهزة الأمن تحركت على الفور عقب تقديم البلاغ مباشرة وداهمت منزل المتهم، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من الكارنيهات المزورة المنسوبة لنقابة الصحفيين، وعدد ٤ اكلاشيهات ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة ومجموعة من المحررات،
وعدد ٤ جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم و٢ آلة طباعة ولوح بلاستيكي، وجهاز قطع معدني وسخان حراري وضبط هاتفه المحمول يتضمن كل نشاطه اجرامي.


ولفت السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إلى أن هناك بعض الضحايا مقيمين في الدول العربية، كما أنه تمكن من تزويز كشوف القيد الموجودة في النقابة، كما حصل على مقابل من أحد الصحايا مقابل توفير شقة وعربية ليه باسم نقابة الصحفيين.

وذكر عبدالرحيم أنه تمت احالة المتهم لنيابة المنصورة ووجهت له تهمة النصب على المواطنين والتزوير في محررات رسمية وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أنه وفقًا للقانون فإن العقوبة  لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد ٣ ملايين جنيه، والسجن المشدد.


وكان الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكريتر عام نقابة الصحفيين، أكد أنه في إطار دور النقابة في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية والمنتحلين لصفة الصحفيين هو أمر يُسيء  لمهنة الصحافة، ألقت أجهزة الأمن على متهم يقوم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين.

وأضاف عبدالرحيم، خلال لقائه بمحرري نقابة الصحفيين، أن المتهم قام بالنصب على الصحفيين والاستيلاء منهم ع مبالغ مالية كبيرة وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أن ذلك جاء ذلك بناءً على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهر أغسطس الماضي تقدم بع نقيب الصحفيين ضد المتهم احمد رامي محمد المقيم بالمنصورة.

وأوضح سكرتير الصحفيين، أن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين تقدم، ببلاغ للنائب العام ضد نفس المتهم، وتضمن البلاغ المقدم من النقابة كل الاوراقوالمستندات الني حصلت عليها النقابة والتي تفيد باتهام المتهم بتزوير كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ مالية كبير من الصحفيين.

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