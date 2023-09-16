السيسي في حديث مصارحة مع المصريين من بني سويف: أنا منكم وحاسس بيكم

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي الحديث من القلب الي المواطنين ، خلال زياراته الي محافظة بني سويف لإفتتاح عدد من المشروعات التابعة لحياة كريمة .

وقال الرئيس ، إن الدولة حاولت جاهدة التخفيف من حدة الأرتفاع العالمي ، في أسعار السلع الاساسية من الزيت والقمح .

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حديثه للمواطنين قائلاً « أنا منكم وحاسس بيكم.. وهذا ليس حديث للطمأنة ، لكنه حقيقة فانا إنسان مصري بسيط عشت حياة المصريين ، وبالتالي انا لست بعيد عن حال الناس واحتياجاتهم »

وقال الرئيس السيسي ، إنه حال وجود فرص للارتقاء بحياة الناس أفضل من ذلك لن نتردد في ذلك ، لا أحد ينفق من جيبه شيء موضحاً إنها محاولة لتخفيف ما أمكن علي التحدي والصعوبات التي يعيشها الناس .