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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم يتفقد مشروع الزي بمدرسة رشدى الصناعية الفنية ويفتتح معرض "سفراء الخير"

وزير التعليم في الاسكندرية
وزير التعليم في الاسكندرية اليوم

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتفقد  مشروع الزى المدرسى بمدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية، وذلك فى إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢.

وقد تفقد وزير التربية والتعليم الفني والمحافظ ورش العمل لقسم الملابس الجاهزة داخل المدرسة، واستعرضوا تفاصيل إنتاج الطالبات للزي المدرسى للمحافظة .

كما أجرى وزير التربية والتعليم الفني والمحافظ حوارا مع الطالبات حول كيفية استفادتهن من تعليمهن من خلال قسم الملابس الجاهزة، حيث أفادت الطالبات أنهم تدربوا من خلال المدرسة على إنتاج الملابس بكافة أنواعها وتقديمها بأقل الأسعار، ليتحول تعليمهم الدراسى والفنى إلى منتج يطلبه السوق المحلى والعالمى، ويساعد فى حل أزمة ارتفاع الأسعار وإخراج منتج صنع بأيدى طالبات المدرسة.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الفني بتوسيع نشاط إنتاج المدرسة بالتعاون مع رئيس الغرفة التجارية، للتصدير خارج المحافظة.

والجدير بالذكر أن المدرسة بها عدد ٧ ورش عمل لخط إنتاج الزى المدرسى، وتنتج عدد ٣٥٠ تيشيرت يوميا، بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بالمحافظة، كما تسعى إلى تخريج طالبات متميزات يواكبن التقدم التكنولوجى وتطوير مهارتهن بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى رفع المستوى الثقافى والتكنولوجى للطالبات، وتأهيلهن للقيام بمشروعات صغيرة وفقًا لتخصصاتهن، إضافة إلى التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين بالمدرسة.

وفي ذات الإطار، أطلقت المديرية مبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفنى على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة، فضلا عن تعاقد المدرسة لتوفير الزى المدرسى لمدارس المحافظة سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية بالمحافظة، لتصنيع الزى المدرسى لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.

وقد قام وزير التربية والتعليم الفني والمحافظ أيضا بافتتاح معرض "سفراء الخير" المجانى بالمدرسة والذى يقدم جميع مستلزمات المدرسة مجانا، حيث يتضمن المعرض الزى المدرسى، والزى الرياضى المدرسي، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية، والأحذية ليتم توزيعها بدون مقابل لمساعدة الطلاب غير القادرين.

وأثنى وزير التربية والتعليم الفني والمحافظ على هذا المعرض الذى يعد من الأعمال الخيرية للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، موجها الشكر لكل القائمين عليه.

وخلال زيارة اوزير التربية والتعليم الفني والمحافظ للمدرسة تم إطلاق مبادرة   "انزل اشتغل" على مستوى المحافظة لتوفير فرص عمل لخريجى مدارس التعليم الفنى الصناعى والزراعي والفندقي.

وأشاد وزير التربية والتعليم الفني بهذه المبادرة، مؤكدا أن مدارس التعليم الفنى تعمل على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ، وآية جمال معاون المحافظ والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونادية فتحى وكيلة المديرية.

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