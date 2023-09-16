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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر قادرة على استيعاب 9 ملايين زائر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حجم السيارات الموجودة بمصر حيث يصل لـ ١٠ ملايين سيارة والدولة تعدادها وصل لـ ١٠٥ ملايين نسمة كل هذا يحتاج إلى متطلبات تغطية احتياجات السيارات  فى محطات الوقود من بنزين أو غاز وسولار، بالإضافة إلى أن  مصر تستضيف وتستوعب على أراضيها  حوالي  ٩ مليون زائر.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر المنعقد بمحافظة بني سويف :" احنا ربنا سترها علينا".

 الرئيس السيسي: احنا مبنأذيش حد

وشكر الرئيس السيسي المواطنين المصريين  على الصبر والتحمل طالبا من الله الإعانة للجميع، مضيفا أن مصر في سياستها وتعاملها ناجحة، قائلا:" احنا مبنأذيش حد وفي تعاملتنا خير وبإيجابية وعندما نواجه مشكلة يتم حلها بهدوء وصبر طولة بال".

١٠٥ ملايين نسمة ٩ مليون زائر محافظة بني سويف حجم السيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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