برلماني عن قرارات دعم المزارعين المتعثرين: تخفف العبء عنهم ونرفع القبعة للرئيس

قال النائب فتحى قنديل عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفلاح يحظى باهتمام كبير ودعم من القيادة السياسية، باعتباره من أكثر الفئات التي تحتاج لمد يد العون لها، فضلا عن كونه أحد أهم أسس النهوض بالقطاع الزراعى والتنمية المستدامة.

تخفيف الأعباء عن المزارع

و أكد “ قنديل” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، من أهم القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي ، من شأنها تخفيف الأعباء عن المزارع ، معقبا “ بصفنى نائب عن الفلاحين نرفع القبعة للرئيس وهو خبر مفرح جدا للفلاحين بعد معاناة كبيرة لهم فى آلية السداد”.

وأضاف النائب : بالسابق يعانى الفلاح من ملاحقته بالسداد والشعور بعدم الاستقرار نتيجة تراكم الأقساط والديون عليه، لذا فإن قرار المبادرة من شأنها منحه شعور بالطمأنينة وأنه في موضع اهتمام من الدولة.

وناشد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمزيد من الإجراءات الداعمة للنهوض بمستوى حياة الفلاحين من أجل تحقيق النهضة الزراعية المنشودة.

وفى نهاية حديثه، أعلن النائب عن تأييده للرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة لإستكمال طريق الإنجازات بمختلف المجالات.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.