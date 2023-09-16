تخفف الأعباء الاقتصادية على المواطن.. كتلة الحوار ترحب بقرارات الرئيس

رحبت كتلة الحوار بالقرارات الاخيرة والتي أصدرها السيد الرئيس السيسي عصر اليوم خلال زيارته لمدينة بني سويف كخطوة هامة نتمنى ان تعقبها خطوات مماثلة .



يأتي هذا الترحيب من تطابق هذة الخطوات مع الطلبات التي قدمها الدكتور باسل عادل خلال كلمته التي القاها خلال مؤتمر الشباب في يونيو الماضي امام الرئيس والتي طالبه فيها باتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة لمساندة المواطن ومواجهة اثار الازمة الاقتصادية الحادة .



وترى كتلة الحوار ان مثل هذة القرارات من شأنها تخفيف جزء من الازمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين ونتطلع لاصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الازمة وان ترتبط اي سياسات اصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الانتاج في كل القطاعات .



وتابع :" لا يفوتنا ان نؤكد علي ضرورة اغلاق ملف الحبس الاحتياطي واطلاق سراح كل مسجوني الرأي والاستمرار بل والاسراع في الخطوات الملحوظة في اتجاه فتح المجال العام و دعم اطلاق حرية الرأي والحريات

السياسية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

https://www.youtube.com/live/BCb57yVdUhM?si=Lw3OwpTgTbhbMumI