لم تتبق إلا حقائبهم.. زلزال المغرب يقتل أطفال فصل كامل

هرعت معلمة مغربية إلى تلاميذها عندما شعرت بالزلزال ، الذي بلغت قوته 6.8 درجة يضرب المنطقة قبل أسبوع، كانت نسرين أبو الفاضل في مراكش، لكن عداسيل، القرية الجبلية التي كانت موطنا لمدرستها وتلاميذها، أقرب إلى مركز الزلزال.

عادت معلمة اللغة العربية والفرنسية إلى عداسيل حيث ذهبت للبحث عن الأطفال، واكتشفت أن جميع الأشخاص الـ32، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، قد لقوا حتفهم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت: "ذهبت إلى القرية وبدأت أسأل عن أطفالي: أين سمية؟ أين يوسف؟ أين هذه الفتاة؟ أين هذا الولد؟" وجاء الرد بعد ساعات: "لقد ماتوا جميعا".

مأساة في فصل دراسي بالمغرب

وقالت: "تخيلت أن أمسك بسجل حضور صفي وأضع سطراً بين اسم طالب تلو الآخر، حتى قمت بشطب 32 اسماً، لقد ماتوا جميعاً الآن".

وتصف طلابها المفقودين بأنهم ملائكة، وكانوا من بين ما يقرب من 3000 شخص قُتلوا جراء أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق في المغرب، والذي وقع مساء يوم 8 سبتمبر الجاري.

وكانت المناطق الأكثر تضررا هي تلك الواقعة جنوب مراكش، حيث دمرت العديد من القرى الجبلية بالكامل. كان عداسيل أحد تلك الأماكن.

وتذكرت كيف سمعت عما حدث لخديجة البالغة من العمر ست سنوات، فيما عثر رجال الإنقاذ على جثة الطفلة ملقاة بجوار شقيقها محمد وشقيقتيها مينا وحنان. لقد كانوا جميعاً في أسرتهم - وربما كانوا نائمين - أثناء الزلزال، وذهبوا جميعاً إلى المدرسة.

وتعرضت المدرسة التي كانت تعمل بها لأضرار بالغة بسبب الزلزال، وعلى الرغم من صوتها الهادئ، إلا أنها عانت من الصدمة. وما زالت غير قادرة على استيعاب ما حدث لطلابها ولمدرستها.

وقالت: "أنا لا أنام، وما زلت في حالة صدمة، يعتبرني الناس من المحظوظين، لكني لا أعرف كيف يمكنني الاستمرار في عيش حياتي".