سكر الجزائر يصل إلى الأراضي التونسية ضمن صفقة "طن كل يوم"

أفاد المسؤول بديوان التجارة التونسي، نبيل القاسمي، أنّ الشحنة الأولى من السكر المستورد من الجزائر والمقدّرة بألف طنّ، وصلت الجمعة، إلى ولاية الكاف، عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف.

وأوضح القاسمي، وفقا لما ننشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّت برمجة توريد 18 ألف طن من السكر الجزائري، بمعدل ألف طن يوميا، عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، على غرار ما تم العمل به سابقا من خلال استيراد كميات من السكر الجزائري عبر هذا المعبر.

وأشار إلى أنّه سيتمّ توزيع هذه الكميات على كل ولايات الجمهورية، بما سيسهم في الترفيع في نسق التزوّد بهذه المادة، وبالتوازي مع ذلك، ستشهد ولاية الكاف بداية من الأسبوع القادم، الترفيع في نسق التزوّد بمادتي القهوة والأرز، وذلك بمعدل 9.6 أطنان أسبوعيا، وهو ما من شأنه إنهاء الأزمة التي تعيشها الجهة جراء غياب المادتين في الأسواق، وفق المصدر نفسه.