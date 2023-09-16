أردوغان يكشف موقف تركيا من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن تركيا قد تنفصل عن الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن البلاد تفكر في إنهاء مساعيها للانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.

قال للصحفيين قبل مغادرته لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا لقطع العلاقات مع تركيا. وأضاف: "سنقوم بتقييم الوضع، وإذا لزم الأمر سوف ننفصل عن الاتحاد الأوروبي".

كان رده على سؤال حول تقرير حديث اعتمده البرلمان الأوروبي، والذي جاء فيه أن "عملية الانضمام لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف "إطار مواز وواقعي" للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

تقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1999، وبدأت محادثات الانضمام في عام 2005. وتم تجميد مفاوضات الانضمام في عام 2018 بسبب "التراجع الديمقراطي"، وفقا للبرلمان الأوروبي.

جاء بيان أردوغان يوم السبت بعد أكثر من أسبوع من تأكيد وزير الخارجية التركي عزم بلاده على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحث الكتلة على اتخاذ خطوات شجاعة لدفع محاولتها.