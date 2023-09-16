حذرنا مرارا وتكرارا .. أحمد حسن يفتح النار على اتحاد الكرة

علق أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، على التحام مواسم الدوري الممتاز في الرياضة المصرية وتاثيرها على اللاعبين .



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :"حذرنا مرارا وتكرارا من التحام المواسم في مصر ومن طول الموسم الكروي ، وهو ما يتسبب في ارهاق واصابات للاعبين المصريين ويتسبب أيضا في تراجع المستوى وتراجع النتائج للفرق والمنتخبات المصرية".



وأضاف :" ولكن للأسف الشديد لا أحد يهتم بهذه التحذيرات أو يأخذها مأخذ الجد، بل بالعكس يغضبون منها ومن الانتقادات الموجهة للمسؤولين عن الكرة في مصر رغم أننا نبحث عن الصالح العام ومصلحة الكرة المصرية بوضع حلول للأزمة وليست مسكنات كما يتم الآن!!".

وتابع :" الدوري الموسم المقبل سيكون موسما طويلا وكارثيا على الجميع، وكان لابد أن يقام بنظام دوري من دور واحد ثم دوري السوبر لتحديد البطل بين اول 8 فرق من دور واحد ، ودوري تحديد الهابطين بين اخر 10 فرق من دور واحد ، وهذا هو الحل الأمثل ، ولكن لا حياة لمن تنادي".

وأشار الي :" منذ أيام أقيم احتفال رائع وجميل من أجل الاعلان عن انطلاق الدوري وجدول الدوري , وهو حفل شكله رائع وتنظيمه مميز ، ولكن بطولة الدوري نفسها ومبارياتها وتنظيمها وجدول مواعيدها وكثرة تأجيل المباريات وطول الموسم يختلف تماما عن شكل تنظيم الحفل

وأوضح :" لا أحد في مصر يعلم كيف سيقام الدوري ، ومتى سينتهي ، في ظل كثرة ارتباطات الاندية والمنتخبات ببطولات عديدة الموسم المقبل محلية وقارية وعالمية أيضا ، واذا كان بحسب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول في ابريل (مع اقتراب نهاية بطولات الدوري في أوروبا) وسيتبقى فيه عدة مباريات مؤجلة للأهلي قد تصل الى 7 مباريات فمتى ستقام مباريات الدور الثاني والمباريات المؤجلة ؟ ومتى سينتهي الدوري ؟

تابع :" بعض المسؤولين عن الرياضة يؤكدوا أن الدوري سينتهي يوم 30 يوليو ، ولكن طبقا لما أراه لن ينتهي الدوري قبل شهر اكتوبر 2024 ..

واختتم " الحفل الذي أقيم لانطلاق الدوري منذ أيام ، وجدول الدوري المعلن بالأمس ينطبق عليهما المثل الشهير القائل (من بره هالله هالله .. ومن جوه يعلم الله !!) ,