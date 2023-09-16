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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع شانغ فو اختفى تحت سحابة تحقيقات الفساد| ماذا يحدث بالجيش الصيني ؟

الجنرال الصيني لي
الجنرال الصيني لي شانغ فو

ارتقى الجنرال الصيني لي شانغ فو، وهو من قدامى المحاربين في حملة التحديث العسكري في الصين، ليصبح وزيرا للدفاع هذا العام، وفي غضون ستة أشهر، اختفى تحت سحابة تحقيقات الفساد.

 

وبرز لي في ظل سعي الرئيس شي جين بينغ إلى القوة العسكرية خلال العقد الذي قضاه في السلطة بينما توترت علاقات الصين مع الولايات المتحدة بسبب قضايا من بينها تايوان، الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي والتي تطالب بكين بالسيادة عليها.

 

لكن جزءا من حملة شي لتحسين قوته القتالية كان القضاء على الفساد الذي ابتلي به الجيش الصيني ومؤسسات الدولة الأخرى لفترة طويلة.

تم ترقية لي، 65 عامًا، أحد رواد تطوير حرب الفضاء والحرب الإلكترونية في الصين ثم رئيس المشتريات العسكرية، إلى منصب وزير الدفاع في مارس/آذار.

وبعد اختفائه عن الأنظار الشهر الماضي وتغيبه عن اجتماعات، بما في ذلك اجتماعه مع نظيره الأجنبي مرة واحدة على الأقل، ذكرت رويترز يوم الجمعة أن لي يخضع لتحقيق واسع النطاق بشأن شراء معدات عسكرية.

ولم تتمكن رويترز من التأكد من المشتريات التي تخضع للتدقيق. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين يوم الجمعة إنها ليست على علم بالوضع.

وبينما يُنظر إلى منصبه كوزير للدفاع على أنه دبلوماسي وشرفي إلى حد كبير، فإن لي هو أحد أعضاء مجلس الدولة الخمسة في الصين، وهو منصب وزاري يفوق رتبة الوزراء الآخرين.

كما أنه يتمتع بدور علني أكبر من غيره في اللجنة العسكرية المركزية، أعلى هيئة دفاع في الصين، بقيادة شي. وقد حددت علاقاته مع الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على لي في عام 2018 بسبب شرائه أسلحة من روسيا، فترة عمله في هذا المنصب.

العقوبات أو الحوار


بدأت فترة ولاية لي بينما كانت واشنطن تسعى إلى استعادة الحوار العسكري والاتصالات التي جمدتها بكين رداً على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى تايوان العام الماضي.

وقال المسؤولون الصينيون مرارا وتكرارا إن الولايات المتحدة يجب أن تسقط العقوبات المفروضة على لي إذا أرادت استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى - وهي ديناميكية محفوفة بالمخاطر حيث تتجادل واشنطن وبكين حول قضايا تتراوح بين التجارة وتايوان.

ورفضت بكين في يونيو طلبا أمريكيا لعقد اجتماع مع وزير الدفاع لويد أوستن في منتدى أمني سنوي رفيع المستوى في سنغافورة. 

وانتهى اللقاء بينهما بمصافحة.

وفي المنتدى، حذر لي من أن الصراع مع الولايات المتحدة سيكون 'كارثة لا تطاق' لكن الصين تسعى إلى الحوار بدلاً من المواجهة.

وفي منتصف أغسطس/آب، التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في روسيا وبيلاروسيا، في إظهار الدعم للدول التي عزلها الغرب دبلوماسياً في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وشوهد لي لآخر مرة في بكين يوم 29 أغسطس وهو يلقي خطابا رئيسيا في منتدى أمني مع الدول الأفريقية.

أصول التكنوقراط
ويقول الخبراء إن تاريخ لي كتكنوقراط - فهو مهندس طيران عمل في برنامج الأقمار الصناعية الصيني - كان مفيدًا في محاولة تحقيق أهداف شي فيما يتعلق بجيش التحرير الشعبي.

وقال جيمس تشار، الباحث الأمني ​​في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إن 'الخلفية التشغيلية والتكنولوجية لوزير الدفاع الصيني المقبل لها أهمية خاصة بالنظر إلى أن جيش التحرير الشعبي يهدف إلى أن يصبح جيشًا من الطراز العالمي بحلول عام 2049'.

وفي عام 2016، تم تعيين لي نائبا لقائد قوة الدعم الاستراتيجي الناشئة في جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي مجموعة النخبة المكلفة بتسريع تطوير قدرات الصين في مجال الفضاء والحرب السيبرانية.

ثم تم تعيينه رئيساً لإدارة تطوير المعدات باللجنة العسكرية المركزية. وتم فرض عقوبات على لي بسبب شراء 10 طائرات مقاتلة روسية من طراز Su-35 في عام 2017 ومعدات تتعلق بنظام الصواريخ أرض جو S-400.

وفي يوليو/تموز، اتخذت الإدارة خطوة غير عادية للغاية بإصدار إشعار بأنها تتطلع إلى 'تنظيف' عملية تقديم العطاءات الخاصة بها. ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2017، عندما كان لي على رأسها. أدار الوحدة حتى أكتوبر 2022.

وسلطت فترة ولاية لي في اللجنة العسكرية المركزية الضوء على علاقاته مع شي، الذي عزز قبضته على الجيش. 

ويعتقد بعض العلماء أن لي لديه علاقات وثيقة مع تشانغ يوشيا، الحليف العسكري الوثيق لشي، الذي حل محله لي كرئيس للإدارة.

تمت ترقية تشانغ إلى النائب الأول لرئيس اللجنة العسكرية خلال مؤتمر الحزب الشيوعي العام الماضي، وتبعه لي في المجموعة الحاكمة المكونة من سبعة أشخاص باللجنة.

وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن غياب لي، يقول المحللون إنه من المحتمل ألا يكون هناك نقص في كبار المسؤولين العسكريين الذين يمكنهم تولي منصب وزير الدفاع. والسؤال الأكبر هو ما هي الأولوية التي ستستمر بكين في منحها للدبلوماسية العسكرية الصينية وسط التوترات الإقليمية المستمرة.

 

الجيش الصيني الحرب الإلكترونية الدفاع الصينية الرئيس شي جين العقوبات المفروضة القوة العسكرية

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