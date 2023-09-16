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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من زيزو على عدم مشاركته في مباراة أرتا سولار

صدى البلد

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وهو يشاهد مباراة الزمالك مع أرتا سولار.

أثار اللاعب أحمد سيد زيزو نجم منتخب مصر والزمالك، حالة من الجدل والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان غيابه عن مباراة أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها اليوم، في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية».

وخلت قائمة الزمالك المشاركة في مباراة كأس الكونفدرالية من نجم الفريق أحمد السيد زيزو، حيث أرجع البعض هذا الغياب إلى رفض اللاعب المشاركة بسبب مستحقاته المتأخرة لدى الفريق.

بدوره علق عماد البنانى رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك حاليا، لأول مرة بشكل مباشر على سبب غياب اللاعب أحمد السيد زيزو عن قائمة الفريق، مؤكدا أن الغياب ليس بسبب المستحقات ولكن بسبب الإصابة.

وأكد البناني، أن الأمور تسير بشكل جيد مع زيزو، حيث حضر اللاعب مع والده وحصل على كل مستحقاته كاملة، ولا يوجد أي مشكلة بشأنه.

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