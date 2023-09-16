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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديل موعد تدريب بيراميدز قبل مواجهة الجيش الرواندي في أبطال إفريقيا

صدى البلد

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا، بتدريب صباحي على ملعب المباراة.

ويحل بيراميدز ضيفا في الرابعة عصر الأحد على نظيره الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية.

وقرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تعديل موعد المران الأخير وإقامته صباحا بسبب ارتباط نفس الملعب بمباراة تجمع بين المريخ السوداني ويانج أفريكانز التنزاني في دوري الأبطال وقرر باتشيكو التدريب صباحا بدلا من تأجيل المران حتى بعد نهاية اللقاء.

وشارك جميع اللاعبين في التدريب الختامي وأظهروا حماسا كبيرا للمشاركة أمام الجيش الرواندي في بداية المشوار والعودة بنتيجة تؤمن موقف الفريق قبل لقاء الإياب نهاية الشهر الجاري في القاهرة.

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