التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك وأرتا سولار، على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية.

ونجح الزمالك في الإستحواذ على مجريات الشوط الأول بدون خطوره .

أهدر يوسف أوباما هدف محقق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 بعدما مررر الجزيري الكرة له ولكن سددها ضعيفة ويحرم الزمالك من هز الشباك.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.

