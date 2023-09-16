الوطنية للصحافة عن قرار السيسى زيادة البدل: انتصار جديد للصحافة المصرية

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ونيابة عن جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة الاجراءات الاجتماعية التي تم اعلانها اليوم، والتي تأتي في اطار خطة الدولة المصرية لتخفيف الاعباء الملقاه علي عاتق المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، في ظل الازمات العالمية المتوالية .

وتثمن الهيئة والمؤسسات الصحفية القومية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، والتي تمثل دليلا واضحاً علي تقدير الرئيس للصحافة المصريه وحرصه الدائم علي تقديم كافة اوجه الدعم لها لتستمر في دورها التثقيفي والتنويري بما يدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة ، ومواجهة الشائعات والاكاذيب المغرضة التي تواجه بلادنا .

أعرب رئيس الهيئة عن خالص الشكر والامتنان لما تتخذه القيادة السياسية الحكيمة من قرارات تأتى في صالح المواطن المصري، مؤكداً ادراك الجماعة الصحفية لما يواجهه وطننا الحبيب من محاولات قوي الشر اليائسة لإعاقة مسيرة البناء التي تشهدها مصر في جميع المجالات وفي جميع المحافظات ومشدداً على ضرورة التصدي لها تأكيداً لدور صحافتنا الوطنية كأحد اهم ادوات القوي الناعمة للوطن التي تمثل سياجا حاميا امام بث الشائعات وترديد الاباطيل.