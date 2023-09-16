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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرتا سولار يباغت الزمالك بالهدف الأول في بداية الشوط الثاني

صدى البلد

باغت أرتا سولار، الزمالك بهدف في بداية الشوط الثاني في المباراة المقامة حالياً على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في وقت إنقطال الإرسال في بداية الشوط الثاني.

ونجح الزمالك في الإستحواذ على مجريات الشوط الأول بدون خطوره .

أهدر يوسف أوباما هدف محقق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 بعدما مررر الجزيري الكرة له ولكن سددها ضعيفة ويحرم الزمالك من هز الشباك.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم :  مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق  وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.
 

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